مقتل 85 من الحوثيين بمأرب.. والقوات المشتركة تعزز توغلها 2 كلم غرب تعز

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد المليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من المليشيا.

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يأتي ذلك فيما عززت القوات المشتركة اليوم من توغلها العسكري في مناطق جديدة عند الريف الغربي لتعز .

وقالت مصادر إن القوات المشتركة توغلت في قرى وتباب تابعة لشمير بمسافة اثنين كيلو متر لتأمين المدنيين من قذائف المليشيات التي تتساقط على الأحياء السكنية بمديرية مقبنة غربي المدينة.

وزاد المصدر أن التوغل هذا فتح بوابة للقوات المشتركة بإمكانية التقدم صوب جبل شمير الاستراتيجي الذي يطل على خطوط إمدادات المليشيات الرابط بين تعز والساحل الغربي.

وجاء هذا التوغل بعد مواجهات عنيفة خاضتها القوات المشتركة ضد المليشيات الحوثية في المنطقة محدثة في صفوفها قتلى وجرحى.

وعلى وقع المعارك في مقبنة، دارت مواجهات بين المليشيات والمشتركة في محور حيس والجراحي، إذ احتدمت المواجهات بحسب المصدر في مناطق قريبة من مفرق العدين اب ومناطق غرب مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة.

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي الحديدة، غربي البلاد.

تحرير قرية "الرون"

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إنه تم تحرير قرية "الرون" غربي مديرية حيس، وواصلت تقدمها الميداني وسط حالة انهيار في صفوف الحوثيين.

وتقع القرية المحررة إلى الشمال الغربي من مديرية حيس، على الحدود مع مديرية الجراحي، حسب مصادر ميدانية.

وسيطرت القوات المشتركة، أمس السبت، على أطراف وادي سقم والعديد من التباب الاستراتيجية، منها تبة الجمل شمال مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، إن القوات المشتركة سيطرت على أطراف وادي سقم والعديد من التباب الاستراتيجية، ومنها تبة الجمل، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن القوات المشتركة كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، وتدمير أسلحة من عتاد الميليشيات وسط حالة من التقهقر في صفوف الحوثيين.

وكانت القوات المشتركة سيطرت على 7 قرى شمال مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي في عزلة "شمير"، تمكنت خلالها من فرض السيطرة الكاملة على قرى "الحناية والحكمة والعكدة والرأس والخليفة والمنارة والبراح" بالإضافة إلى "قلعة دار الكافر" الاستراتيجية.

وتعد مديرية مقبنة من أوسع مديريات محافظة تعز، وتتصل جغرافيا بعدد من المديريات التابعة لمحافظات الحديدة وإب وتعز.

وحققت القوات المشتركة انتصارات عسكرية كبيرة خلال الأيام الماضية في تعز والحديدة، وذلك ضمن خطة إعادة الانتشار التي نفذتها القوات المشتركة في المناطق غير المحكومة بالاتفاقيات الدولية.