التحالف: استهداف معسكر تدريبي حوثي في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف معسكر تدريبي لعناصر الميليشيا الحوثية جنوب ماهلية في محافظة مأرب.

إلى هذا، كشف التحالف عن أن الضربة الجوية للمعسكر أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصراً إرهابياً.

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وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في مأرب.

وكان التحالف قد أعلن أمس الاثنين، عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية. مؤكدا أن الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية، وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من الميليشيا.

فيما اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.