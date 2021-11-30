اليمن.. مشاهد تفجير ميليشيا الحوثي لمدرسة في الحديدة

فجرت مليشيات الحوثي، فجر أمس الاثنين إحدى المدارس الأساسية في مديرية حيس جنوبي الحديدة غربي اليمن.

في التفاصيل، فجرت ميليشيات الحوثي مدرسة النور في المجعر بالتحيتا، ضمن مسلسل استهداف المدارس والمرافق التعليمية والمنشآت العامة المفجرة والمدمرة على امتداد مديريات الساحل الغربي.

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وبحسب شهود عيان، فقد دوى انفجار هائل في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، عقب تفجير المدرسة بعد تلغيمها وتفخيخها من قبل عناصر الميليشيات.

ثالث مدرسة

وتعتبر هذه هي المدرسة الثالثة التي يتم تفجيرها من قبل الحوثيين في مديرية التحيتا، وسبقتها تفجير مدرستي، عمار بن ياسر، وعلي بن أبي طالب.

يأتي ذلك في ظل استمرار ميليشيات الحوثي بخرق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد، ورفضها تنفيذ بنود الاتفاق التي تنص على انسحابها من المدينة.

في المقابل، أحرزت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، تقدماً جديداً في محور حيس من جهة مديرية الجراحي، جنوب الحديدة بعد ساعات من تعزيز سيطرتها في "مفرق ووادي سقم" في جهة مقبنة غرب تعز، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.