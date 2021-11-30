رئيس الأركان اليمني: إرهاب الحوثي يهدد دول الإقليم والعالم

عقد رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من قادة المناطق العسكرية وعدداً من قادة الجبهات القتالية، لمناقشة سير العمليات في مختلف جبهات القتال.

إلى هذا، استمع رئيس هيئة الأركان، من القادة إلى شرح مفصل عن سير العمليات العسكرية في مسرح العمليات القتالية والتطورات الميدانية وما تتكبّده مليشيا الحوثي من هزائم وخسائر بشرية ومادية على يد قوات الجيش اليمني في مختلف الجبهات.

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وأكد أن قوات الجيش والمقاومة وبدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، قادرون على تغيير المعادلة في طريق تحرير كامل الأراضي اليمنية من الوجود الإيراني.

وقال إن ميليشيا الحوثي ليس لديها أي اعتبار للدم اليمني المراق ولا للثمن الذي يدفعه الشعب جراء حربها العدوانية على مقدرات ومستقبل اليمنيين، مشيراً إلى أن "خطر هذه العصابة الإرهابية المدعومة من إيران لم يعد اليوم مقتصراً على اليمن فحسب، بل أصبح ممتداً إلى الإقليم والعالم".

كما لفت إلى أن "الميليشيا الحوثية هي الجماعة الإرهابية الأولى في العالم التي باتت تمتلك قدرات إرهابية برية وبحرية وجويّة، وليس أمام اليمنيين والعالم سوى مواجهة هذه العصابة وإمكاناتها الإرهابية وفكرها العنصري العابر للحدود".