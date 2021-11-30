التحالف: خسائر الحوثي تجاوزت الـ 90 عنصراً في مأرب

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بأن خسائر ميليشيا الحوثي البشرية تجاوزت الـ 90 عنصراً في محافظة مأرب.

وأضاف أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكراً للتدريب قرب مأرب، فيما تم تنفيذ 8 استهدافات ضد الحوثي في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وكانت مصادر عسكرية ميدانية، كشفت في وقت سابق اليوم، بأن الجيش اليمني قتل 20 حوثياً وأسر 8 آخرين في جبهة الردهة جنوب مأرب.

في السياق، سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية خلال الساعات الماضية بنيران الجيش والمقاومة في جبهة وادي الجفرة بمديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم، استهداف معسكر تدريبي لعناصر الحوثي جنوب ماهلية في مأرب.

خسائر بالجملة

كما كشف التحالف عن أن الضربة الجوية للمعسكر أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصراً إرهابياً.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى "المحرقة" في مأرب.

وكان التحالف قد أعلن أمس الاثنين، عن تنفيذ 15 استهدافًا ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية. مؤكدا أن الاستهدافات في مأرب والجوف دمرت 12 آلية، وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيًا من الميليشيا.

فيما اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.