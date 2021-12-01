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التحالف: تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء

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مطار صنعاء الدولي (أرشيفية من فرانس برس)

التحالف: تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.

وقال التحالف في بيان فجر الأربعاء إن الطائرة المسيّرة أقلعت من مطار صنعاء واعترضت في أجواء محافظة عمران.

كما أوضح أنه تم تجميع وتفخيخ الطائرة المسيّرة بكتبية الدفاع الجوي في مطار صنعاء. وكشف أن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.

قصف كامل الكتيبة

كذلك أضاف أنه يتم قصف كامل الكتيبة في هذه الأثناء لتحييد تهديد الصواريخ والمسيّرات.

وكان قد ذكر في وقت سابق أنه رصد مصدر التهديد للطائرة المسيّرة، مؤكداً أن محاولة استهداف المدنيين سيقابلها استجابة فورية للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تدمير زورق مفخخ

إلى ذلك أعلن التحالف تدمير زورق مفخخ لميليشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقال إن إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية للزورق المفخخ تم من محافظة الحديدة، مشدداً على أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

موقع سري لخبراء الحرس الثوري

يذكر أن التحالف كان أعلن فجر الثلاثاء، استهداف موقع سري لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء.

وقال إنه دمر "موقعاً لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء، وورشاً لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء".

مطار صنعاء الدولي (أرشيفية من رويترز)
مطار صنعاء الدولي (أرشيفية من رويترز)

كما شدد على أنه اتخذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وليل الاثنين الثلاثاء أعلن تنفيذه ضربات جوية لـ"أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء".

قاعدة الديلمي

إلى ذلك قال التحالف الأحد إن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله.

وأشار إلى استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء، مؤكداً: "دمرنا مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بقاعدة الديلمي، كما دمرنا منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء".

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