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783 قتيلاً حوثياً بمعارك الجيش اليمني خلال نوفمبر

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قتلى الحوثيين
من تشييع قتلى الحوثي (أرشيفية)
مصادر للعربية

783 قتيلاً حوثياً بمعارك الجيش اليمني خلال نوفمبر

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن قوات الجيش اليمني والمقاومة كسرت خلال الساعات الماضية هجمات عنيفة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهات القتال غربي محافظة مأرب.

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وأكدت المصادر أن الميليشيات شيعت خلال شهر نوفمبر المنصرم، 783 قتيلاً من عناصرها، بينهم 571 ينتحلون رتب ضباط، لقوا مصرعهم خلال المعارك مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، موضحة أن بين القتلى لواء، و20 عميدا، و43 عقيدا، و58 مقدما، و94 رائدا.

اعتراف حوثي

فيما اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

إلى هذا، تدور معارك دامية بين الجيش اليمني بإسناد التحالف وميليشيا الحوثي في أكثر من جبهة، أبرزها مأرب.

كما يواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضرباته لأهداف حوثية في صنعاء، أبرزها مطار العاصمة الذي تحول لثكنة عسكرية ومنصة لتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومقرا لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

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خسائر حوثية في مأرب

ميدانيا في مأرب، استهدف التحالف أمس الثلاثاء، 6 آليات عسكرية ومعسكراً للتدريب قرب مأرب، فيما تم تنفيذ 8 استهدافات ضد الحوثي في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

في السياق، سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية خلال الساعات الماضية بنيران الجيش والمقاومة في جبهة وادي الجفرة بمديرية مجزر شمال غربي مأرب.

يذكر أن ميليشيا الحوثي تشن منذ فبراير 2021، هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

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