صحته تدهورت.. استغاثة لإنقاذ حياة معتقل في سجون الحوثي

وجهت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، نداء استغاثة لإنقاذ المعتقل المريض ردفان الوجيه الذي ازدادت حالته الصحية سوءاً نتيجة عدم الاهتمام بالمحتجز في سجن الأمن السياسي لميليشيا الحوثي بصنعاء منذ ست سنوات.

إلى هذا، قالت الرابطة إنها تلقت بلاغا عاجلا من أسرة المختطف الطالب في كلية الشريعة والقانون ردفان الوجيه (26 عاماً) يفيد بأن حالته ازدادت سوءاً في الفترة الحالية، بينما هو مصاب باضطراب عقلي ونفسي.

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وأضافت أن ميليشيا الحوثي قامت مؤخرا بعزله عن زملائه المعتقلين الذين اعتادوا على الاهتمام به ورعايته.

وحملت الرابطة ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة وصحة المختطف الوجيه، مطالبة بإنقاذ حياته، خاصة أنه مصاب باضطراب عقلي ونفسي واستمرار احتجازه يزيد حالته النفسية والعقلية سوءاً.

كما دعت الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للضغط على الحوثيين للإفراج عنه لتدهور صحته النفسية.

وكانت ميليشيات الحوثي اختطفت ردفان الوجيه في منتصف أكتوبر 2015، واحتجزته في سجن الأمن والمخابرات بصنعاء.