.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صمود في سجون الحوثي.. فيديو جديد للأسرى اليمنيين المحررين

  • الخط
اليمن

صمود في سجون الحوثي.. فيديو جديد للأسرى اليمنيين المحررين

اليمن - أحمد بجاتو

نشر في: آخر تحديث:

بعد انفراد العربية والحدث بأول مقابلة حصرية مع الأسرى اليمنيين، الذين أفرجت عنهم ميليشيا الحوثي أمس الثلاثاء، التقى ‏قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور بن ثوابه، اليوم في مأرب الأسرى المحررين.

وعبر عن اعتزازه بهم وصمودهم بوجه الممارسات الحوثية غير الإنسانية، مؤكداً إيلاءهم كل الرعاية والاهتمام.

كانت الحكومة الشرعية في اليمن، قد أجرت عملية تبادل للأسرى مع ميليشيات الحوثي. وكشف الجيش اليمني في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن التحضير لعملية تبادل الأسرى هذه مع الحوثيين استغرق عاماً كاملاً.

إلى ذلك، تحدّث أحد المحررين عن الأوضاع المعيشية التي مرّوا بها في الأسر، كاشفاً أنها أوضاع مزرية تماماً، مضيفاً أن الميليشيا منعتهم من التواصل مع ذويهم إلا عند طلب المال.

وأكد أن برادات الموتى في مستشفيات الحوثيين ممتلئة، وأن الموت سهل جداً عندهم.

فيما تابع أسير آخر من محافظة تعز بعدما شكر التحالف على تحريرهم، بأنه ورفاقه عاشوا أياماً سوداء بسبب أفعال الحوثيين، مؤكداً أنهم لم يروا الشمس شهوراً طويلة.

واستطرد أن الميليشيا كانت تبيعهم الأدوية المجانية التي يوزعها الصليب الأحمر.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي كانت أفشلت جولة مشاورات تبادل الأسرى والمعتقلين التي عقدت في الأردن، نهاية يناير الماضي واستمرت شهراً، دون تحقيق أي تقدم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره! شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟! جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟!
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض! بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
اكتشف المزيد