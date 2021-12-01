.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مأرب.. القبض على خلية حوثية بحوزتها أسلحة وعبوات ناسفة

  • الخط
مأرب

مأرب.. القبض على خلية حوثية بحوزتها أسلحة وعبوات ناسفة

مأرب- أحمد بجاتو

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في اليمن من القبض على خلية حوثية إرهابية وبحوزتها بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة والمواد الكيميائية والمبالغ المالية بالعملة المحلية القديمة والعملة الأجنبية.

بالأسلحة الثقيلة.. اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني العرب والعالم بالأسلحة الثقيلة.. اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني

كما تم إفشال مخطط عمليات زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة من قبل قوات الأمن العام.

يأتي هذا، فيما تستمر المعارك الضارية بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية على عدد من الجبهات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أضاف أن الاستهدافات دمرت 16 آلية عسكرية، ومنظومتين للدفاع الجوي، فيما قضى أكثر من 120 عنصراً إرهابياً.

ونشر التحالف لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بمأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021، هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره! شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟! جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟!
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض! بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
اكتشف المزيد