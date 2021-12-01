مأرب.. القبض على خلية حوثية بحوزتها أسلحة وعبوات ناسفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في اليمن من القبض على خلية حوثية إرهابية وبحوزتها بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة والمواد الكيميائية والمبالغ المالية بالعملة المحلية القديمة والعملة الأجنبية.

كما تم إفشال مخطط عمليات زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة من قبل قوات الأمن العام.

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يأتي هذا، فيما تستمر المعارك الضارية بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية على عدد من الجبهات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أضاف أن الاستهدافات دمرت 16 آلية عسكرية، ومنظومتين للدفاع الجوي، فيما قضى أكثر من 120 عنصراً إرهابياً.

ونشر التحالف لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بمأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021، هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.