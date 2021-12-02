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شاهد.. تفكيك عشرات الألغام الحوثية من مزارع غرب اليمن

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الألغام الحوثية ألغام حوثية لغم حوثي الحوثيينأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام ، الأربعاء 7 يوليو 2021، تطهير قرية السيلة السوداء التابعة لمديرية المخا الساحلية، غربي اليمن ، من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي.
نزع ألغام حوثية - أرشيفية
اليمن والحوثي

شاهد.. تفكيك عشرات الألغام الحوثية من مزارع غرب اليمن

ميليشيا الحوثي الإيرانية قامت بتفخيخ عشرات المدارس والمساجد والجسور القريبة من جبهات القتال

العربية. نت - أوسان سالم

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فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عشرات الألغام الفردية والمضادة للدروع زرعتها ميليشيات إيران الحوثية في مزارع المواطنين بمنطقة الحِلّة في مديرية حيس.

وقال مصدر هندسي، الأربعاء، إن الفريق الهندسي تمكن من تفكيك عشرات الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في الحقول الزراعية الواقعة أمام القرى السكنية في حيس.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصابة 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأتان من عائلة واحدة، بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثية الإرهابية في إحدى الطرقات بمديرية حيس محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية، أن لغما أرضيا من مخلفات الميليشيا الحوثية انفجر بسيارة مدنية، في إحدى الطرقات في منطقة الفواهة، الواقعة شمال شرقي مديرية حيس.

وطبقًا للمصادر فإن الانفجار أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة، كانوا على متن السيارة، بينهم 4 أطفال وامرأتان حيث تم إسعافهم لتلقي العلاج اللازم.

وذكرت أن أسماء الضحايا هم: سلامة عبدالسلام حشاش (50 عام)، شيماء علي عبده سعيد حشاش (8 سنوات)، داوود عبده سعيد حشاش (40 عام)، الطفل عبده أحمد سعيد حشاش، الطفل القاسم أحمد سعيد حشاش، الطفل سلام أحمد سعيد حشاش، عائشة عبدالله عبده (30 عام).

يشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق محافظة الحديدة، تسببت بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

في السياق، أسفر انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مدرسة بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، الثلاثاء، عن إصابة عدد من الأطفال بجروح خطيرة.

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وبحسب مصادر محلية، فإن عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في حوش مدرسة بيت الشرجي، بمنطقة العود، في شمالي الضالع، انفجرت بعدد من الأطفال.

وأسفر الانفجار، وفق المصادر، عن إصابة عدد من الأطفال بعضهم إصابتهم خطيرة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإيرانية قامت بتفخيخ عشرات المدارس والمساجد والجسور القريبة من جبهات القتال في الفاخر وباب غلق شمالي غرب قعطبة، إضافة لجبهة صبيرة وبتار بمديرية الحشاء في الضالع.

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