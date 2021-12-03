مبعوث أميركا لليمن: إيران تسلح الحوثيين وتدربهم

قال وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، إن الحوثيين واصلوا انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "مشروع الحوثيين طائفي وعنصري".

وفي جلسة بعنوان "مستقبل اليمن" خلال مؤتمر "حوارات المتوسط"، قال بن مبارك إن "إيران تستخدم الحوثي لتحقيق مصالحها".

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وتابع قائلا: "نبحث عن آلية مستدامة لحماية حقوق الإنسان في البلاد".

بدوره، المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال إن " إيران تسلح الحوثيين وتدربهم.. ودور إيران في الأزمة غير إيجابي".

وأوضح ليندركينغ أن "الأزمة ليست إقليمية فقط ولكنها تهدد الملاحة العالمية"، مؤكدا التزام بلاده "بحل الصراع في اليمن".

وكان بن مبارك جدد الأسبوع الماضي دعم جهود الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية.

وبحث الوزير خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتبعات العدوان الحوثي المستمر على مأرب.

وجدد بن مبارك دعم الحكومة اليمنية للجهود التي يقودها المبعوث الخاص، الرامية لوضع حد للأزمة الإنسانية الراهنة وإيقاف الحرب.

وأكد أن السلام سيظل خياراً مهماً للحكومة والشعب اليمني، الذي يدافع عن هويته لإسقاط وهم سيطرة الميليشيات الحوثية وطموحات داعمها الإقليمي.