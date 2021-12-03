حوّلت منازلهم ثكنات عسكرية.. تهجير حوثي لسكان قرى غرب تعز 

أجبرت ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، سكان قرى بمديرية مقبنة غرب تعز، المحاذية لمديرية جبل رأس بالحديدة، على مغادرة منازلهم، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية، أن ميليشيا الحوثي قامت بتهجير سكان قرى وادي المرير في غرب محافظة تعز، وحولت منازلهم إلى ثكنات عسكرية.

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وأكدت أن الميليشيات الحوثية حولت منازل في القرى المحاذية لمديرية جبل رأس بالحديدة، إلى ثكنات عسكرية.

ومارست الميليشيات الحوثية، انتهاكات واعتداءات بحق المواطنين وأهالي القرى، وقامت بتفجير منزل أحد المواطنين في منطقة الطفيلي بذات المديرية، فيما قامت بتفخيخ منازل أخرى، بهدف منع تقدم القوات المشتركة.

وبحسب المصادر، فإن عناصر الميليشيات الحوثية المتمركزة في جبل دويلة التابع لمديرية جبل راس تشن قصفاً عشوائياً بالمدفعية الثقيلة على المناطق الآهلة بالسكان في القرى المنتشرة حول وادي المرير، من بينها قرى الكدحة والشرج الحدودية والواقعة إداريا بين مديريتي حيس وجبل راس.

وأشارت إلى أن عشرات الأسر نزحت من منازلها وتعاني وضعا مأساويا للغاية.

في السياق، أصيبت الطفلة نجلاء عبدالرحمن أحمد (14 عاماً)، بشظايا قذيفة هاون حوثية سقطت على منزل الأسرة في قرية الحكيمة عزلة البراشة شمير شمال مديرية مقبنة بريف تعز الغربي.



وتشهد مديرية جبل رأس منذ أسبوعين مواجهات مستمرة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي، في ظل تقدم مستمر للقوات المشتركة للسيطرة على مركز المديرية.