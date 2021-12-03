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مأرب.. التحالف يدمر 8 آليات عسكرية للحوثيين ويقتل 90 عنصراً

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تركي المالكي
تركي المالكي
اليمن والحوثي

مأرب.. التحالف يدمر 8 آليات عسكرية للحوثيين ويقتل 90 عنصراً

كان التحالف قد وجه ضربة جوية لهدف عسكري مشروع في صنعاء استهدف موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 13 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال آخر 24 ساعة، دمرت 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرا.

وكان التحالف أعلن أمس الخميس، عن توجيه ضربة جوية لهدف عسكري مشروع في صنعاء، مشيرًا إلى أن الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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9 استهدافات ضد ميليشيا الحوثي في مأرب

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف عن تنفيذ 9 استهدافات ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية للميليشيات.

وأوضح أن الخسائر البشرية لميليشيات الحوثي تجاوزت 45 عنصرا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان التحالف أعلن، فجر الخميس، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية

كما أوضح أن العملية بصنعاء استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية، قائلاً: "دمرنا موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء". وأضاف: "دمرنا ورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات بصعدة".

كذلك أكد اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

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