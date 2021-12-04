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إضراب للصرافين في اليمن بسبب انهيار العملة المحلية

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Yemeni riyal banknotes are pictured at a local currency exchange in Aden, Yemen June 29, 2021. Picture taken June 29, 2021. REUTERS/Fawaz Salman
حزم من الريال اليمني في مكتب صرافة في عدن
اقتصاد اليمن

إضراب للصرافين في اليمن بسبب انهيار العملة المحلية

تجاوز الدولار الأميركي حاجز الـ1700 ريال يمني للمرة الأولى في تاريخه الأمر الذي قد يؤدي لدخول البلاد بمرحلة مجاعة حقيقية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عن إضراب شامل ابتداءً من السبت، وذلك على خلفية الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية بعد أن تجاوز الدولار الأميركي حاجز الـ1700 ريال يمني للمرة الأولى في تاريخه.

ووجهت الجمعية، مساء الجمعة، بياناً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المحلية، جاء فيه إنه تقرر تعليق كافة أعمال الصرافة ابتداءً من يوم السبت وحتى الإثنين. ويشمل ذلك كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وفروعها ونوافذ خدماتها.

وجددت الجمعية التأكيد على مناشدة الرئيس اليمني باتخاذ القرارات العاجلة لوقف التدهور الحاد لسعر العملة المحلية.

حزمة من الريال اليمني في مكتب صرافة في عدن
حزمة من الريال اليمني في مكتب صرافة في عدن

وأعلنت الجمعية تأييدها للدعوة التي وجهتها الغرفة التجارية والصناعية في عدن الخميس إلى كافة الجهات المعنية للتداعي والاجتماع والنظر في سبيل تجاوز الأزمة.

ودعت الرئيس اليمني إلى "الوقوف تجاه ما يمليه الواجب لتدارك الوضع"، بما يضمن عودة الوضع الطبيعي للاقتصاد واستقرار العملة المحلية.

وسجّل الريال اليمني انهياراً قياسياً جديداً أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد أن لامس الدولار الأميركي حاجز الـ1700 ريال للمرة الأولى في تاريخه.

وينذر انهيار الريال اليمني بتداعيات قاسية ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، الأمر الذي يؤدي لدخول البلاد بمرحلة مجاعة حقيقية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير مؤخراً.

من أحد أسواق السمك في عدن
من أحد أسواق السمك في عدن
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وكانت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن دعت الخميس الرئيس اليمني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة المحلية، محذرةً من حدوث مجاعة.

كما دعت الغرفة التجارية كافة التجار والمستوردين والمصنعين الوطنيين للسلع الغذائية إلى اجتماع عاجل لتدارس الحلول الممكنة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية للمواطنين وسط الانهيارات المتسارعة للعملة.

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