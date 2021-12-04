فيديو مؤلم.. قذيفة حوثية تستهدف منزلا وإصابة مسن وزوجته

أصيب مواطن يمني مسن وزوجته، السبت، بجروح خطيرة، جراء شظايا قذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي على منزلهما في منطقة المحرق شرق حيس بالحديدة، غرب البلاد.

وقالت مصادر طبية ومحلية، إن المواطن علي بن علي دحباش، وزوجته درة حسن أشقر، تعرضا للإصابة بجروح خطيرة جراء استهداف منزلهما بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي، ونُقِلا على إثرها إلى المستشفى الميداني بالخوخة لتلقي الإسعافات الأولية.

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وأضافت المصادر أن الجريحين سيتم تحويلهما إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستكمال تلقي العلاج.

وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء في مناطق متفرقة ضاربة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، وفق إعلام القوات المشتركة.