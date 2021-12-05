الإرياني: نطالب بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

ودان الإرياني قصف ميليشيا الحوثي لمدينة مأرب بالصواريخ المهربة من إيران، باعتباره جريمة حرب، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

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كذلك، استنكر الوزير اليمني، استهداف الميليشيا للأحياء السكنية في مدينة مأرب بأربعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع، وسقطت في مناطق متفرقة، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، وتضرر المنازل والمصالح العامة والخاصة‏.

استهداف المدنيين

وأوضح الإرياني، أن استهداف الميليشيا المتكرر لمأرب المكتظة بالملايين من السكان والنازحين بالصواريخ الباليستية يأتي ضمن محاولاتها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين.

جاءت تصريحات الإرياني، فيما جددت ميليشيات الحوثي اليوم، هجماتها على محافظة مأرب، مطلقة عدة صواريخ.

وأطلقت الميليشيات، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث 3 صواريخ في ساعة، مستهدفة المدينة، سقط إحداها في المطار.

تقدم الجيش والمقاومة

كما، أتى هذا الهجوم الحوثي، بعد أن حققت قوات الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا في المحافظة الاستراتيجية، مكبدة الميليشيات خسائر كبيرة.

وكان التحالف أعلن خلال الأيام الماضية تنفيذ عشرات الضربات والغارات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات للميليشيات، حماية للمدنيين في المحافظة.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.