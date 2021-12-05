.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

6 صواريخ حوثية على مأرب.. وخسائر فادحة للميليشيات

  • الخط
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

6 صواريخ حوثية على مأرب.. وخسائر فادحة للميليشيات

اليمن - أحمد بجاتو

نشر في: آخر تحديث:

فيما أطلقت الميليشيا الحوثية اليوم الأحد 6 صواريخ باليستية على مأرب، أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، تخوض معارك هي الأعنف ضد مليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب محافظة مأرب.

البرهان: ميثاق سياسي جديد قيد الإعداد في السودان العرب والعالم البرهان: ميثاق سياسي جديد قيد الإعداد في السودان

إلى هذا، قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن المعارك اندلعت منذ منتصف ليل أمس السبت حتى ظهر اليوم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وبتغطية جوّية مباشرة لطيران التحالف، انتهت بخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف المليشيات.

وأضاف أن من ضمن الخسائر التي تكبّدتها مليشيا الحوثي بنيران مدفعية الجيش وبغارات لطيران التحالف (5) عربات قتالية و(11) طقماً منها (4) أطقم على متنها عيارات و(7) أطقم تحمل تعزيزات تم تدميرها جميعاً ومصرع كل من كانوا على متنها.

كما أكد أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد المناطق التي دارت فيها المعارك بعد أن تركتها قيادات وعناصر المليشيا ولاذت بالفرار.

وكان التحالف قد أعلن اليوم الأحد، تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية، مؤكدا تنفيذ 19 استهدافا لمواقع الميليشيات في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرا من الحوثيين، لافتا إلى أن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.

وكان التحالف أعلن خلال الأيام الماضية تنفيذ عشرات الضربات والغارات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات للميليشيات، حماية للمدنيين في المحافظة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم
لن تفرّق.. روبوت يشبه الإنسان لدرجة لا تصدق! لن تفرّق.. روبوت يشبه الإنسان لدرجة لا تصدق!
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
هكذا ستحل أميركا أزمة عمليات القرصنة الإلكترونية لديها
هكذا ستحل أميركا أزمة عمليات القرصنة الإلكترونية لديها
اكتشف المزيد