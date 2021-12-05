6 صواريخ حوثية على مأرب.. وخسائر فادحة للميليشيات

فيما أطلقت الميليشيا الحوثية اليوم الأحد 6 صواريخ باليستية على مأرب، أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، تخوض معارك هي الأعنف ضد مليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب محافظة مأرب.

إلى هذا، قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن المعارك اندلعت منذ منتصف ليل أمس السبت حتى ظهر اليوم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وبتغطية جوّية مباشرة لطيران التحالف، انتهت بخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف المليشيات.

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وأضاف أن من ضمن الخسائر التي تكبّدتها مليشيا الحوثي بنيران مدفعية الجيش وبغارات لطيران التحالف (5) عربات قتالية و(11) طقماً منها (4) أطقم على متنها عيارات و(7) أطقم تحمل تعزيزات تم تدميرها جميعاً ومصرع كل من كانوا على متنها.

كما أكد أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد المناطق التي دارت فيها المعارك بعد أن تركتها قيادات وعناصر المليشيا ولاذت بالفرار.

وكان التحالف قد أعلن اليوم الأحد، تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية، مؤكدا تنفيذ 19 استهدافا لمواقع الميليشيات في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرا من الحوثيين، لافتا إلى أن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.

وكان التحالف أعلن خلال الأيام الماضية تنفيذ عشرات الضربات والغارات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات للميليشيات، حماية للمدنيين في المحافظة.