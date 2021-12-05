بالصور.. ميليشيا الحوثي تستخدم المدنيين دروعاً بشرية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الميليشيات الحوثية تستخدم المدنيين والأعيان كدروع بشرية.

وحصلت العربية/الحدث على صور تظهر قيام الميليشيات بإطلاق صاروخ بجانب بنايات للمدنيين.

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في الأثناء، نشر التحالف صوراً تظهر الاستهدافات لمواقع ميليشيات الحوثي في جبهة جنوب مأرب.

#العربية تحصل على صور من التحالف لاستخدام الميليشيات الحوثية للمدنيين كدروع بشرية pic.twitter.com/NTB6L7yYbe — العربية (@AlArabiya) December 5, 2021

وكانت ميليشيات الحوثي جددت اليوم الأحد هجماتها على محافظة مأرب اليمنية، مطلقة عدة صواريخ.

فقد أطلقت الميليشيات، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث 3 صواريخ في ساعة، مستهدفة المدينة، سقط أحدها في المطار.

الجيش يتقدم

أتى هذا الهجوم الحوثي، بعد أن حققت قوات الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا في المحافظة الاستراتيجية، مكبدة الميليشيات خسائر كبيرة.

وكان التحالف أعلن خلال الأيام الماضية تنفيذ عشرات الضربات والغارات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات للميليشيات، حماية للمدنيين في المحافظة.

صور لاستهدافات التحالف لمواقع ميليشيات الحوثي في جبهة جنوب مأرب #العربية pic.twitter.com/eq4xPKrAKs — العربية (@AlArabiya) December 5, 2021

فيما أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه أكثر من مرة بشأن التصعيد العسكري الحوثي في مأرب والساحل الغربي، محذراً من مخاطر المزيد من التصعيد.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.