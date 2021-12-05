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3 صواريخ نحو مأرب.. ميليشيات الحوثي تستهدف المطار

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عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

3 صواريخ نحو مأرب.. ميليشيات الحوثي تستهدف المطار

دبي- العربية.نت

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جددت ميليشيات الحوثي اليوم الأحد هجماتها على محافظة مأرب اليمنية، مطلقة عدة صواريخ.

فقد أطلقت الميليشيات، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث 3 صواريخ في ساعة، مستهدفة المدينة، سقط إحداها في المطار.

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أتى هذا الهجوم اليوم، بعد أن حققت قوات الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا في المحافظة الاستراتيجية، مكبدة الميليشيات خسائر كبيرة.

تقدم ملحوظ

فقد أكد المسؤول عن العمليات القتالية في جبهات مأرب اللواء منصور ثوابة، أمس أن الجيش اليمني أحرز تقدما ملحوظا، مقابل خسائر متتالية مني بها الحوثيون.

كما أوضح في مقابلة مع العربية/الحدث أن الجيش قطع خط إمداد الحوثيين بين بيحان وحريب

بدوره، أعلن التحالف خلال الأيام الماضية تنفيذ عشرات الضربات والغارات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات للميليشيات، حماية للمدنيين في المحافظة اليمنية.

فيما أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه أكثر من مرة بشأن التصعيد العسكري الحوثي في مأرب والساحل الغربي، محذراً من مخاطر المزيد من التصعيد.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشت في المحافظة.

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