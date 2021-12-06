التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وقال التحالف مساء الأحد إن "الضربات في صنعاء جاءت استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين".

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3 مراكز عمليات

كما أوضح أن "الضربات دمرت 3 مراكز عمليات تابعة للميليشيا الحوثية في صنعاء"، لافتاً إلى أن "مراكز العمليات المدمرة ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح الأحد".

كذلك شدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مضيفاً: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية في صنعاء الأضرار الجانبية".

وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

تدمير مخازن أسلحة

يذكر أن التحالف كان أعلن مساء السبت، "تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء".

وأكد "تدمير مخازن لأسلحة الحوثيين تحت الأرض في صنعاء ومخازن تموين للجبهات".

كذلك أضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية في صنعاء الأضرار الجانبية".

كما أعلن السبت أيضاً تنفيذ "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

وأكد أن "الضربات في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، طالباً من "المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

قاعدة عسكرية

يشار إلى أنه منذ الأحد الفائت، نفذ التحالف عدداً من الضربات على مواقع في صنعاء، أبرزها المطار، بعد أن كشف بالصور والفيديوهات تحويله من قبل الميليشيات إلى قاعدة عسكرية، لخبراء الحرس الثوري وحزب الله.

كذلك كشف عن استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء، تضم مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة، ومنصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض.