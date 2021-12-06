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الجيش اليمني: تدمير 3 مخازن أسلحة حوثية جنوب مأرب

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صور لقصف التحالف الصاروخي الذي استهدف مخازن أسلحة حوثية شرق صنعاء
غارة للتحالف على مخازن أسلحة حوثية (أرشيفية)

الجيش اليمني: تدمير 3 مخازن أسلحة حوثية جنوب مأرب

دبي - العربية.نت

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أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين، عن تدمير ثلاثة مخازن أسلحة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وقال المركز عبر تويتر إن تدمير المخازن جاء عبر غارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

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مقتل 280 حوثيا

إلى هذا، نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن أكبر عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الماضية. وأعلن في بيان الاثنين تنفيذ 47 عملية خلال 24 ساعة

كما أوضح أن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا لتخزين الذخائر.

فيما قتل ما يزيد على 280 عنصرا من الميليشيات في أكبر استهداف بمأرب خلال يوم واحد.

صد هجوم حوثي

بالتزامن، أكدت مصادر عسكرية في جبهة العلم شمال مأرب، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من اغتنام 5 أطقم تابعة لميليشيات الحوثي.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي (2021) تواصل الميليشيات هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين بخيم في المنطقة.

وتأوي مأرب ملايين النازحين ممن فروا من مناطق الصراع في البلاد، من أجل حماية أسرهم وصغارهم، واستقروا في مخيمات أنشئت في المحافظة.

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