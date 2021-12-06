.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صور.. مركز الملك سلمان يسير 154 شاحنة إغاثية إلى اليمن

  • الخط
مركز الملك سلمان للإغاثة

صور.. مركز الملك سلمان يسير 154 شاحنة إغاثية إلى اليمن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة انطلاق 154 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 30 ألف سلة غذائية تستهدف 15 محافظة يمنية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن للعام 2021 - 2022م.

إلى هذا، أوضح الربيعة لوكالة الأنباء السعودية أن القافلة التي سيَّرها المركز تأتي ضمن سلسلة المشروعات والبرامج الإغاثية والإنسانية التي ينفذها المركز والتي بلغت حتى الآن 644 مشروعًا نُفِّذت في أرجاء اليمن كافة دون تمييز.

وأشار إلى أن القافلة المكونة من 154 شاحنة تعد أولى طلائع مشروع الأمن الغذائي الذي يتضمن تسيير 973 شاحنة إغاثية تحمل على متنها أكثر من 192 ألف سلة غذائية، بقيمة تبلغ 29 مليونًا و978 ألف دولار، تستفيد منها الأسر المحتاجة والمتضررة في اليمن.

كما أشار إلى أن هذه المساعدات التي تقدمها المملكة عبر المركز تأتي لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية وتوفير الحياة الكريمة للمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات اليمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد