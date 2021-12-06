صور.. مركز الملك سلمان يسير 154 شاحنة إغاثية إلى اليمن

دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة انطلاق 154 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 30 ألف سلة غذائية تستهدف 15 محافظة يمنية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن للعام 2021 - 2022م.

إلى هذا، أوضح الربيعة لوكالة الأنباء السعودية أن القافلة التي سيَّرها المركز تأتي ضمن سلسلة المشروعات والبرامج الإغاثية والإنسانية التي ينفذها المركز والتي بلغت حتى الآن 644 مشروعًا نُفِّذت في أرجاء اليمن كافة دون تمييز.

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وأشار إلى أن القافلة المكونة من 154 شاحنة تعد أولى طلائع مشروع الأمن الغذائي الذي يتضمن تسيير 973 شاحنة إغاثية تحمل على متنها أكثر من 192 ألف سلة غذائية، بقيمة تبلغ 29 مليونًا و978 ألف دولار، تستفيد منها الأسر المحتاجة والمتضررة في اليمن.

كما أشار إلى أن هذه المساعدات التي تقدمها المملكة عبر المركز تأتي لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية وتوفير الحياة الكريمة للمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات اليمنية.