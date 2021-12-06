وزير العدل اليمني: الحوثي حول مقرات المحاكم لأوكار سلاح

كشف وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة أن الدور التخريبي الذي تقوده ميليشيا الحوثي الإرهابية أثّر على نواحي القضاء وأسهم بشكل مباشر في تدمير مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية عبر سيطرتها المباشرة عليها.

وأضاف في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المنعقد، اليوم الاثنين، في القاهرة أن الميليشيات حولت مقرات بعض المحاكم إلى أوكار للسلاح، كما قامت بتعين أشخاص أخذوا دورات في إيران.

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كذلك، أوضح أن الميليشيا لم تكتفِ بذلك بل استخدمت القضاء كمنصة لتصفية خصومها، مشيراً إلى أنها فعلت ذلك رغم حرص مجلس القضاء الشرعي ووزارة العدل على تجنيب المؤسسة القضائية الدخول في الصراعات السياسية.

تدمير المؤسسة القضائية

وأشار إلى أن اليمن يمر بظروف وأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة جراء ما أحدثته تأثيرات الانقلاب الذي قامت به الميليشيات على الدولة والسيطرة على مؤسساتها ومصادرة إمكانياتها ومن ضمنها وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية.

كذلك، أكد وزير العدل أن ميليشيات الحوثي سعت لتدمير المؤسسة القضائية من خلال إزاحة الكوادر المؤهلة وتولية عناصرها المؤدلجة.

وأصدرت العديد من القرارات السياسية وأحكام الإعدام التي استهدفت فيها قيادات الدولة والقيادات السياسية والحزبية والإعلامية.