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التحالف: قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

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التحالف: قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر الثلاثاء عن قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف: "دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء".

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كهوف جبلية ومخازن سرية

كما أوضح أن "الأهداف شملت مخازن وورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات"، مضيفاً: "دمرنا كهوفا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء".

كذلك أكد أن العملية أتت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

انفجارات عنيفة

إلى ذلك أفادت مصادر "العربية/الحدث" بوقوع انفجارات عنيفة بعد قصف التحالف لمواقع متفرقة في صنعاء.

يذكر أن التحالف كان أعلن مساء الأحد عن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وقال إن "الضربات في صنعاء جاءت استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين".

3 مراكز عمليات

كما أوضح أن "الضربات دمرت 3 مراكز عمليات تابعة للميليشيا الحوثية في صنعاء"، لافتاً إلى أن "مراكز العمليات المدمرة ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح الأحد".

كذلك شدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مضيفاً: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية في صنعاء الأضرار الجانبية".

وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

قاعدة عسكرية

ومنذ الأحد 28 نوفمبر الفائت، نفذ التحالف عدداً من الضربات على مواقع في صنعاء، أبرزها المطار، بعد أن كشف بالصور والفيديوهات تحويله من قبل الميليشيات إلى قاعدة عسكرية، لخبراء الحرس الثوري وحزب الله.

مطار صنعاء الدولي (أرشيفية من فرانس برس)
مطار صنعاء الدولي (أرشيفية من فرانس برس)

كما كشف عن استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء، تضم مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة، ومنصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض.

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