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شاهد.. صور لبقايا حطام مسيرات حوثية دمرها التحالف

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مسيرة حوثية دمرها التحالف
اليمن والحوثي

شاهد.. صور لبقايا حطام مسيرات حوثية دمرها التحالف

التحالف أعلن فجر الثلاثاء عن قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

دبي - العربية نت

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نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور لبقايا حطام الطائرات المسيرة الحوثية والتي أعلن التحالف عن اعتراضها وتدميرها أمس.

وكان التحالف أعلن فجر الثلاثاء عن قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وقال التحالف: "دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء".

كما أوضح أن "الأهداف شملت مخازن وورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات"، مضيفاً: "دمرنا كهوفا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء".

كذلك أكد أن العملية أتت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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