مجزرة جديدة بتعز.. باليستي حوثي على مدرسة يقتل ويصيب 17 مدنياً

قتل وأصيب 17 مدنيا جراء قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، استهدف أطراف مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأكدت مصادر محلية، أن ثمانية مواطنين قتلوا وأصيب تسعه آخرون نتيجة قصف بصاروخ باليستي، شنته ميليشيات الحوثي واستهدف مدرسة في منطقة ضمين المحاذية لمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

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وبحسب المصادر، فإن ميليشيا الحوثي قصفت بصاروخ باليستي مدرسة "سعيد بن جبير" في منطقة "ضمين" الواقعة بين مديريتي مقبنة تعز وحيس الحديدة، بحسب وكالة "خبر" اليمنية.

وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل ثمانية مواطنين، وإصابة تسعة آخرين، إصابات أغلبهم خطيرة.

يأتي ذلك بعد يوم من إطلاق ميليشيا الحوثي، ستة صواريخ على مناطق مختلفة بمديرية مقبنة من مناطق تمركزها في الجند شرقي تعز.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية من قصف عدد من قرى مديرية مقبنة بالتزامن مع استمرار تقدم القوات المشتركة والسيطرة على عدد من المناطق والمرتفعات الجبلية الحاكمة.