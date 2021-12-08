التحالف: 16 استهدافا في مأرب ومقتل 95 حوثياً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء تنفيذه 16 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن استهدافات بمأرب دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وقتلت أكثر من 95 عنصراً من الحوثيين.

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وكان التحالف قد أعلن أمس الثلاثاء عن تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب، فيما اعترضت قواته الجوية طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية.

جاء ذلك بينما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، صباح اليوم الأربعاء، هدفا جويا معادياً تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وأوضح العميد المالكي أن وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً على أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.

قبل ذلك أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، بسقوط مقذوف معاد بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان. وقال التحالف إن الحوثيين حاولوا مساء الثلاثاء استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة.