.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: 16 استهدافا في مأرب ومقتل 95 حوثياً

  • الخط
A picture taken on November 16, 2015 shows a Saudi F-15 fighter jet landing at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh, as the Saudi army conducts operations over Yemen. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR ===
مقاتلة تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: 16 استهدافا في مأرب ومقتل 95 حوثياً

استهدافات تحالف دعم الشرعية في اليمن أدت أيضاً لتدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء تنفيذه 16 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن استهدافات بمأرب دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وقتلت أكثر من 95 عنصراً من الحوثيين.

وكان التحالف قد أعلن أمس الثلاثاء عن تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب، فيما اعترضت قواته الجوية طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية.

دخان المعارك في مأرب (أرشيفية)
دخان المعارك في مأرب (أرشيفية)
شاهد.. طيران التحالف يدمر ثكنات الحوثيين جنوب مأرب اليمن اليمن والحوثي شاهد.. طيران التحالف يدمر ثكنات الحوثيين جنوب مأرب

جاء ذلك بينما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، صباح اليوم الأربعاء، هدفا جويا معادياً تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وأوضح العميد المالكي أن وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً على أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.

قبل ذلك أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، بسقوط مقذوف معاد بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان. وقال التحالف إن الحوثيين حاولوا مساء الثلاثاء استهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فايزر تعمل على لقاح ضد فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزاً بحلول هذا الموعد!
بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون
الأكثر قراءة
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد