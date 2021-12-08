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تعز.. إصابة امرأة وطفل برصاص قناصة الحوثي

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الطفل المصاب
اليمن والحوثي

تعز.. إصابة امرأة وطفل برصاص قناصة الحوثي

كما أصيب الطفل مهند نشوان البالغ من العمر 11 عاماً برصاص قناص ميليشيا الحوثي المتمركز في منطقة حذران غرب مدينة تعز

العربية. نت - أوسان سالم 

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أصيبت امرأة وطفل، اليوم الأربعاء، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية غرب مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن قناصاً حوثياً متمركزاً في تبة الدفاع الجوي استهدف المواطنة ديانا قائد فرحان أثناء تواجدها بمدينة النور السكنية غربي مدينة تعز.

وأضافت أن المواطنة ديانا في حالة بالغة الخطورة جراء إصابتها بثلاث طلقات نارية، اثنتان في رجلها اليسرى وطلقة ثالثة في الحوض، وتم نقلها على الفور إلى العناية المركزة بمستشفى الثورة العام.

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كما أصيب الطفل مهند نشوان البالغ من العمر 11 عاماً برصاص قناص ميليشيا الحوثي المتمركز في منطقة حذران غرب مدينة تعز.

إلى ذلك، قصفت ميليشيا الحوثي، الأربعاء، بعدد من القذائف حي عصيفرة الآهل بالسكان في مدينة تعز.

وقدرت إحصاءات حقوقية مقتل وإصابة 17 ألفا و326 مدنياً على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية بينهم 3916 طفلا و1527 امرأة و1053 مسنا، خلال ستة أعوام في محافظة تعز بفعل القنص والقصف والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

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