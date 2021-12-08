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معارك عنيفة بجنوب مأرب.. وجثث الحوثيين متناثرة في الجبهات

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اليمن والحوثي

معارك عنيفة بجنوب مأرب.. وجثث الحوثيين متناثرة في الجبهات

دارت اشتباكات في منطقتي أم ريش والفليحة بعد أن حاول الحوثيون التقدم في تلك الجبهة التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام

العربية.نت

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دارت معارك واشتباكات قوية اليوم الأربعاء بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثيين من جهة أخرى في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

ودارت المعارك في منطقتي أم ريش والفليحة بعد أن حاول الحوثيون التقدم في تلك الجبهة التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام.

وفي تصريحات لمراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، أكد جنود الجيش والمقاومة أن ميليشيات الحوثي منيت بخسائر فادحة في الآليات والأطقم القتالية وكذلك في صفوف عناصرها، إذ قتل العشرات في المعارك التي استمرت من الفجر وحتى قبيل المغرب.

وشوهدت عدد من الآليات التابعة للميليشيا تحترق، فيما جثث المقاتلين الحوثيين متناثرة في جبهات القتال.

من جبهات القتال في مأرب
  • من جبهات القتال في مأرب
  • من جبهات القتال في مأرب
  • من جبهات القتال في مأرب
3 صور
من جبهات القتال في مأرب
من جبهات القتال في مأرب
من جبهات القتال في مأرب
من جبهات القتال في مأرب
من جبهات القتال في مأرب
من جبهات القتال في مأرب
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وقد قال موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني اليوم، إن الجيش ألحق بالحوثيين خسائر "كبيرة" في العتاد والأرواح في معارك عنيفة جنوبي مأرب.

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت خلال المعارك من إجبار الحوثيين على الفرار، ودمرت خمسة أطقم للميليشيا المدعومة من إيران، إضافةً إلى إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لها.

وذكر أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للحوثيين.

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