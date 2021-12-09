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بعد مخيم النازحين.. صاروخ حوثي على مأرب

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نازحون ف يمأرب (أرشيفية- رويترز)*
نازحون في مأرب - أرشيفية

بعد مخيم النازحين.. صاروخ حوثي على مأرب

الميليشيا كانت استهدفت مخيم "الحمّة" الذي تديره منظمة الهجرة الدولية

دبي - العربية.نت

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في مزيد من التصعيد، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الخميس، بوقوع انفجار وسط محافظة مأرب اليمنية.

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وأضافت المعلومات أن الانفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية على ما يبدو.

ضربت مخيم نازحين

جاء ذلك بعدما استهدفت ميليشيا الحوثي، فجر الخميس، بالصواريخ الباليستية مخيماً للنازحين تديره منظمة الهجرة الدولية، في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأكدت السلطة المحلية في المحافظة على موقعها الرسمي، أن الميليشيات استهدفت مخيم "الحمّة" الذي تديره منظمة الهجرة الدولية في ضواحي مدينة مأرب بصاروخين باليستيين.

كما أوضحت أن هناك جرحى من النساء والأطفال، لكنها لم تذكر حصيلة محددة.

معارك عنيفة

يشار إلى أن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل مستمرون بخوض معارك ضارية على جبهات مأرب، مكبدين ميليشيا الحوثي مزيداً من الخسائر في صفوفها.

فقد دارت خلال الساعات القليلة الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيا على امتداد مسارح العمليات العسكرية في الجبهة الجنوبية رافقها قصف مدفعي وجوي مركز استهدف مواقع وتحركات للميليشيا.

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

كما أسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، علاوة على استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، فيما أدى القصف إلى تدمير أكثر من 8 عربات و7 أطقم بعتادها وأفرادها.

في غضون ذلك، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة أطقم وعربات للميليشيا في مختلف جبهات القتال ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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