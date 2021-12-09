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مقتل 20 حوثياً بمعارك مع الجيش اليمني جنوب مأرب  

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عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
اليمن والحوثي

مقتل 20 حوثياً بمعارك مع الجيش اليمني جنوب مأرب

جثث العناصر الحوثية ما تزال متناثرة حتى الآن في الصحاري والجبال خلفتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار

العربية. نت - أوسان سالم 

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قتل أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح آخرين، الأربعاء، بمعارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن قوات الجيش تخوض معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأسفرت المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية عن مصرع أكثر من 20 عنصراً من الميليشيات الحوثية وجرح آخرين، بحسب المركز.

وأكد مصدر عسكري، أن الكثير من جثث العناصر الحوثية ما تزال متناثرة حتى الآن في الصحاري والجبال خلفتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار.

الجيش اليمني
الجيش اليمني

وأضاف أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة عناصر الميليشيات الإيرانية.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مكّثف لقوات الجيش أسفر عن تدمير 5 عربات معادية و6 أطقم بعتادها وأفرادها في مواقع متفرقة جنوب مأرب.

كما أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرتين مسيرتين وإعطاب خمسة أطقم قتالية للميليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مأرب.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية، العميد صالح العامري، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية، فشلت في تحقيق أي اختراق لمواقع الجيش في جبهات محافظة مأرب، وانه تم سحق كل حشود وأنساق الميليشيا الإرهابية.

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ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن العميد العامري، قوله، " إن المعركة في الجبهات الجنوبية لمأرب تمضي حسب الخطة الاستراتيجية التي وضعتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة" .

وأضاف " الأنساق الحوثية التي حاولت الميليشيا من خلالها في معارك اليومين الماضيين التقدم باتجاه مواقع الجيش، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب لم يعد منهم فرد واحد، وما تزال جثث تلك القطعان الحوثية متناثرة على امتداد خط المواجهات".

كما أكد أن أبطال الجيش والمقاومة ماضون نحو استئصال شأفة الميليشيا الإيرانية من كل ربوع الوطن، واستعادة مؤسسات الدولة مهما كانت التضحيات.

ودعا نائب رئيس هيئة العمليات الحربية، أولياء الأمور في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، أن يحافظوا على أولادهم، وعدم الزج بهم إلى محارق الموت والهلاك التي تقودهم إليها الميليشيات الإرهابية.

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