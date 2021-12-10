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تحرير مواقع جديدة في تعز.. وخسائر فادحة للحوثيين

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الجيش اليمني (أرشيفية من رويترز)

تحرير مواقع جديدة في تعز.. وخسائر فادحة للحوثيين

العربية.نت - أوسان سالم

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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الخميس، تحرير جبل قبنة وقرى حديجة والطفيلي بمديرية مقبنة في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأكدت أيضاً السيطرة نارياً على جمرك الحوثيين في سقم شمال مديرية مقبنة، وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيات.

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معارك عنيفة

كما خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.

من جهته قال الناطق الرسمي لألوية العمالقة مأمون المهجمي، إن القوات المشتركة تمكنت من السيطرة على السلسلة الجبلية المطلة على جمرك سقم في شمير، كان آخرها جبل قبنة الاستراتيجي.

تحرير عدة قرى

وأوضح المهجمي أن القوات المشتركة في تقدم مستمر، وسط حالة من التخبط والتقهقر في صفوف الحوثيين.

إلى ذلك نشر إعلام القوات المشتركة مقطع فيديو للمواقع التي تم انتزاعها من قبضة الميليشيات.

يذكر أن القوات المشتركة شنت خلال اليومين الماضيين، هجوماً عنيفاً وحررت قرى الخيفة والقحفة والقعمرة والحتكة والعكدة والبارز والمنجارة وعبيلة والحكيمة في شمير بمديرية مقبنة في محافظة تعز وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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