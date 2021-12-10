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"لا تدعوها تمر وتُنسى".. حملة لأرشفة جرائم الحوثي

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طفلة يمنية في إحدى مستشفيات تعز (فرانس برس)
طفلة يمنية في أحد مستشفيات تعز (فرانس برس)

"لا تدعوها تمر وتُنسى".. حملة لأرشفة جرائم الحوثي

دبي - العربية.نت

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تحت شعار "لا تدعوها تمر وتُنسى" وتزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يطلق ناشطون وإعلاميون وحقوقيون اليوم الجمعة، حملة إلكترونية واسعة تدعو لأرشفة جرائم ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأكد منظمو الحملة أنها تهدف لتوثيق جرائم الحوثي الإرهابية بالصوت والصورة، والتي يرتكبها عناصرها ضد اليمنيين بشكل ممنهج للعام السابع على التوالي لتكون شاهدة على إرهابها.

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كما دعوا المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والإعلاميين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في الحملة والنشر والتفاعل حول الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بمشاركة وسم ‎#ارشفه_جرائم_الحوثي وبالانجليزية أيضاً ‎#Record_Houthi_Crimes.

نازحون داخل اليمن
نازحون داخل اليمن

انتهاكات مستمرة

وتأتي هذه المناسبة على اليمن في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين في مختلف مناطق سيطرتها.

كذلك، بالإضافة إلى تكثيف هجماتها الإرهابية باستهداف المدنيين والنازحين في مأرب بالصواريخ الباليستية في جرائم حرب مروعة، متحدية بذلك جميع القوانين والأعراف الإنسانية الدولية.

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تنديد دولي

يذكر أن العديد من التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة أو تلك التي تصدرها منظمات حقوقية، دانت على مر السنوات الماضية الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق اليمنيين المدنيين، خصوصاً الأطفال وتجنيدهم في صفوفها.

كما دعت الحكومة اليمنية مراراً المجتمع الدولي للتدخل لوضح حد لتلك الانتهاكات المستمرة والتي تتخذ أيضا من المدنيين دروعاً بشرية في ظل وضع اقتصادي ومعيشي سيئ.

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