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اليمن.. إسقاط مفخخة حوثية في الحديدة ومعارك عنيفة بمأرب

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جبهات القتال جنوب مأرب 8 ديسمبر 2021
جبهات القتال جنوب مأرب 8 ديسمبر 2021

اليمن.. إسقاط مفخخة حوثية في الحديدة ومعارك عنيفة بمأرب

العربية. نت - أوسان سالم 

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أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم السبت، طائرة مسيّرة مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت الطائرة الحوثية المفخخة تحلق في سماء المنطقة واستهدفتها بالسلاح المناسب.

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إلى ذلك، خاضت قوات الجيش اليمني، معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب، منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الظهر اليوم السبت.

فرار حوثي

ففي الجبهة الجنوبية، خاضت قوات الجيش معارك في جبهة الأعيرف وانتهت بفرار مجاميع الحوثي بعد تكبّدها قتلى وجرحى، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

كما شهدت بقية الجبهات الجنوبية معارك استمرت لأربع ساعات بمختلف أنواع الأسلحة، وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليات ومعدّات قتالية تابعة لها.

من مأرب
من مأرب

قصف مدفعي

وفي جبهة الكسارة، شنّت مدفعية الجيش قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات الحوثيين على امتداد الجبهة وأسفر عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

بالتزامن مع المعارك، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات تعزيزات وتجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة غرب وجنوب مأرب وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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