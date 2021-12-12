اليمن.. خسائر مادية وبشرية للحوثيين بجبهة مأرب الجنوبية

صدت قوات الجيش الوطني اليمني محاولات تقدم لميليشيات الحوثي جنوب منطقة العيرف وأطراف جبل البلق الشرقي في محافظة مأرب، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

وأضاف المصدر أن معارك شرسة خاضتها قوات الجيش مع الميليشيات أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين.

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كما دمرت طائرات التحالف عددا من الآليات والأطقم العسكرية لتجمعات الحوثي على طول الجبهة الجنوبية والغربية لمأرب.

وتمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من كسر هجمات عنيفة للميليشيات الحوثية في جبهات جنوبي مأرب وغربها خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تكثيف "تحالف دعم الشرعية" من عمليات الإسناد الجوي، مكبداً الميليشيات عشرات القتلى.

فيما اتهمت الحكومة اليمنية طهران بالاستمرار في تزويد الحوثيين بالأسلحة بهدف "تنفيذ مخططها التوسعي في المنطقة، واستعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية".

وأفاد التحالف بأنه نفذ 36 عملية ضد الميليشيات في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكداً تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة من دون طيار، والقضاء على أكثر من 190 عنصراً إرهابياً.

وأكد الإعلام العسكري للجيش اليمني، أن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، خاضت معارك متواصلة ضد الميليشيات في مختلف جبهات القتال غربي محافظة مأرب وجنوبها.

وأكدت مصادر ميدانية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، السبت، مقتل 30 عنصراً من الميليشيات وأسر 7 آخرين خلال 8 ساعات من القصف والاشتباكات.