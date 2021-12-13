تعرض للتعذيب بسجون الحوثي.. مختطف يضرب عن الطعام منذ 50 يوماً ودعوة لإنقاذه

دعت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الاثنين، ميليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح مختطف في سجونها في محافظة إب، وسط البلاد، مضرب عن الطعام منذ نحو شهرين.

وأفادت الرابطة في بيان، أنها تلقت "بلاغاً عاجلاً من أسرة المختطف "أسعد عبده أحمد الوعيل" 26 عاماً يفيد بالتدهور الشديد لحالته الصحية بعد إضرابه المتواصل عن الطعام منذ 50 يوماً احتجاجاً على استمرار اختطافه وللمطالبة بالإفراج عنه بعد تعرضه للتعذيب من قبل جماعة الحوثي في سجن الأمن السياسي بمحافظة إب والذي أدى لإصابته بآلام في العمود الفقري والجهاز العصبي حسب شهادة ذويه".

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وأضافت: "كانت جماعة الحوثي قد اختطفت الوعيل بتاريخ 2017/3/30، أثناء عودته من صنعاء إلى قريته محضراً معه تجهيزات حفل زفافه الذي سيقيمه بعد 4 أيام من العودة، لكن الحوثيين اختطفوا فرحته قبل إتمام مراسم الزفاف".

وحمّلت رابطة أمهات المختطفين، جماعة الحوثي في سجن الأمن السياسي بمحافظة إب، المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة المختطف الوعيل، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وإنقاذ حياته.

وأدانت أمهات المختطفين، منع الحوثيين الزيارات عن المختطف الوعيل لإجباره على كسر الإضراب الذي يقوم به لينال حريته، ودعت الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالضغط على الحوثيين للإفراج عنه وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وكانت شبكة حقوقية يمنية، كشفت عن رصد 1110 حالات اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين، بينهم 39 طفلاً و46 امرأة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م ارتكبتها ميليشيات الحوثي، في عدة محافظات.

ووثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 يونيو 2021م، 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلاً، و38 امرأة، و92 حالة إخفاء قسري، و42 حالة تعذيب.

ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، توفي آلاف المختطفين اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية، والذين تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.