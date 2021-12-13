.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مأرب.. هادي ينعى رئيس هيئة العمليات اللواء الذيباني

  • الخط
اللواء ناصر الذيباني
اللواء الركن ناصر الذيباني
اليمن والحوثي

مأرب.. هادي ينعى رئيس هيئة العمليات اللواء الذيباني

رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن ناصر الذيباني قُتل أثناء قيادة العمليات الحربية الميدانية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نعى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزارة الدفاع وهيئة الأركان اليمنيتان، رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن ناصر الذيباني، الذي قُتل أثناء قيادة العمليات العسكرية الميدانية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب.

وبحسب بيان النعي الصادر من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنيتين، كان الذيباني قد قاد عددا من معارك التحرير في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وصنعاء وشبوة.

اللواء الركن ناصر الذيباني في إحدى بجهات القتال (أرشيفية)
اللواء الركن ناصر الذيباني في إحدى بجهات القتال (أرشيفية)

ميدانياً، أعلن الجيش أن قواته، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، طوقت مجموعات من ميليشيات الحوثي جنوب شرقي سلسلة جبال البلق الشرقي.

وتمكن الجيش خلال هذه العملية من قتل وأسر العشرات من عناصر الحوثي، كما قطع خطوط إمداد الميليشيا نحو السلسلة الجبلية.

وفي الجبهة الغربية، صد الجيش هجوماً استخدمت فيه الميليشيات طائراتٍ مسيرة وعرباتٍ مدرعة، في محاولة لاختراق تحصينات الجيش، ما أدى لقتل وجرح أكثر من 40 عنصراً حوثياً، وإعطاب ثلاث عربات تابعة لهم.

من جبهات القتال في جنوب مأرب
من جبهات القتال في جنوب مأرب
تعرض للتعذيب بسجون الحوثي.. مختطف يضرب عن الطعام منذ 50 يوماً ودعوة لإنقاذه اليمن اليمن والحوثي تعرض للتعذيب بسجون الحوثي.. مختطف يضرب عن الطعام منذ 50 يوماً ودعوة لإنقاذه

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذه 28 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت التحالف أن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 14 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 140 عنصراً.

كما أعلن التحالف أنه نفذ استهدافاً واحداً بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. واستهدفت هذه العملية آلية عسكرية لميليشيا الحوثيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
  مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب   مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب
ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث
الأكثر قراءة
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع
بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
قبل أن تذهب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
اكتشف المزيد