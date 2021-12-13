مأرب.. هادي ينعى رئيس هيئة العمليات اللواء الذيباني

نعى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزارة الدفاع وهيئة الأركان اليمنيتان، رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن ناصر الذيباني، الذي قُتل أثناء قيادة العمليات العسكرية الميدانية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب.

وبحسب بيان النعي الصادر من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان اليمنيتين، كان الذيباني قد قاد عددا من معارك التحرير في محافظات مأرب والجوف والبيضاء وصنعاء وشبوة.

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ميدانياً، أعلن الجيش أن قواته، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، طوقت مجموعات من ميليشيات الحوثي جنوب شرقي سلسلة جبال البلق الشرقي.

وتمكن الجيش خلال هذه العملية من قتل وأسر العشرات من عناصر الحوثي، كما قطع خطوط إمداد الميليشيا نحو السلسلة الجبلية.

وفي الجبهة الغربية، صد الجيش هجوماً استخدمت فيه الميليشيات طائراتٍ مسيرة وعرباتٍ مدرعة، في محاولة لاختراق تحصينات الجيش، ما أدى لقتل وجرح أكثر من 40 عنصراً حوثياً، وإعطاب ثلاث عربات تابعة لهم.

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذه 28 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت التحالف أن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 14 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 140 عنصراً.

كما أعلن التحالف أنه نفذ استهدافاً واحداً بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. واستهدفت هذه العملية آلية عسكرية لميليشيا الحوثيين.