الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة جنوب مأرب

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الثلاثاء، مواقع جديدة ومرتفعات حاكمة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي جنوب مأرب.

واستهدفت ‏مدفعية الجيش تجمعات متفرقة للحوثيين جنوب مأرب ودمرت طقمين اثنين، ما أدى إلى مقتل وجرح من عليهما، وفق مراسل "العربية/الحدث".

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إلى ذلك دمر ‏طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، 4 أطقم وعربتي "بي إم بي" للميليشيات، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها في مواقع متفرقة جنوب مأرب.

مقتل 210 حوثيين

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، مقتل 210 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قياديون، في مأرب والجوف.

كما أضاف أنه نفذ 31 عملية استهداف خلال 24 ساعة الماضية، دمرت 20 آلية عسكرية.

معارك ضارية

يذكر أن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل يخوض منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات خسائر فادحة مادية وبشرية، لاسيما بعد أن كثفت قصفها العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات للنازحين تضم أطفالاً ونساء.

ومنذ فبراير 2021، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

فيما دعت الأمم المتحدة مراراً الحوثيين إلى وقف الهجمات، محذرة من المخاطر الداهمة التي تحدق بحياة مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المحافظة، هرباً من الصراعات الدائرة في مناطق يمنية أخرى.