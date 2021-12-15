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التحالف: تدمير موقعين للنشاط الباليستي والمسيرات بصنعاء

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Yemen: Houthis attacked by Coalition Forces
طيران التحالف (أرشيفية)

التحالف: تدمير موقعين للنشاط الباليستي والمسيرات بصنعاء

دبي - العربية.نت

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، تدمير موقعين للنشاط الباليستي والمسيرات في العاصمة صنعاء.

كما، أعلن التحالف تدمير ورشتين لتجميع وتركيب الصواريخ الباليستية في مديرية "بني الحارث".

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وقال إنه دمّر موقع قيد الإنشاء بصنعاء تم تأهيله لأنشطة المسيرات، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

تدمير مخازن للمسيرات والبالستي

وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء، تدمير أحد المواقع السرية لميليشيات الحوثي للقدرات النوعية بمديرية أزال بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية.

كذلك، قال التحالف إنه دمّر 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.

ميليشيات الحوثيين - فرانس برس
ميليشيات الحوثيين - فرانس برس

جاء ذلك، بعد الإعلان عن بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأضاف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

كما، أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف نفذ بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر.

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