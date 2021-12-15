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التحالف: دمرنا منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب الجنوبية

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التحالف: دمرنا منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب الجنوبية

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب الجنوبية.

كما، أكد تنفيذ 25 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وكشف في تقرير شبه يومي، أن "الاستهدافات في مأرب دمرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 140 عنصراً".

إلى ذلك أضاف: "نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

كما أوضح أن "عمليات الساحل الغربي استهدفت 4 آليات عسكرية ومخازن ذخيرة، وأوقعت خسائر بصفوف الميليشيا تجاوزت 25 عنصراً".

تدمير مسيرات

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء، مقتل 210 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قياديون، في مأرب والجوف.

كما أضاف أنه نفذ 31 عملية استهداف خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت 20 آلية عسكرية.

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)

إلى ذلك، أشار إلى تدمير 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في الأجواء اليمنية. وأعلن استهداف آلية عسكرية واحدة تابعة للحوثيين في الساحل الغربي، مشدداً على دعم عمليات القوات اليمنية في تلك المناطق.

معارك ضارية

يذكر أن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل يخوض منذ أسابيع معارك ضارية على مختلف جبهات مأرب، مكبدين الميليشيات خسائر فادحة مادية وبشرية، لاسيما بعد أن كثفت قصفها العشوائي لمواقع مدنية ومنها مخيمات للنازحين تضم أطفالا ونساء.

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية من أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية من أسوشييتد برس)

ومنذ فبراير 2021، كثف الحوثيون استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

فيما دعت الأمم المتحدة مراراً الحوثيين إلى وقف الهجمات، محذرة من المخاطر الداهمة التي تحدق بحياة مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المحافظة، هرباً من الصراعات الدائرة في مناطق يمنية أخرى.

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