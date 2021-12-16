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اختطافات وتفجير ونهب.. حصار حوثي على قرية يمنية منذ أسبوعين

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قرية الحائط
قرية الحائط
اليمن والحوثي

اختطافات وتفجير ونهب.. حصار حوثي على قرية يمنية منذ أسبوعين

قال مركز حقوقي مستقل إن مسلحين حوثيين اقتحموا منطقة الحائط بمديرية عيال سريح وفرضوا عليها حصاراً خانقاً منذ أسبوعين

  العربية. نت - أوسان سالم 

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تفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية حصارا خانقا على إحدى قرى مديرية عيال سريح في محافظة عمران، شمالي اليمن، منذ نحو أسبوعين.

ونقل مركز حقوقي مستقل، عن سكان محليين قولهم، إن مسلحين حوثيين اقتحموا منطقة الحائط بمديرية عيال سريح وفرضوا عليها حصارا خانقا منذ أسبوعين.

وأوضح المركز الأميركي للعدالة في بيان، أنه تحقق عبر راصديه من شكوى السكان التي أوضحت أن الحوثيين داهموا القرية بنحو 20 عربة حوثية تحمل على متنها عشرات المسلحين.

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وأفاد أن الحوثيين فجروا بعد مداهمة القرية منزل المواطن محمد ذياب الحائطي، عقب نهبهم لمحتوياته، كما اعتدوا على سكان القرية، وتسببوا في فزع النساء والأطفال.

وأشار البيان إلى مرافقة الحملة الحوثية عناصر نسائية، يحملن السلاح، ومارسن اعتداءات مختلفة على نساء القرية.

وقال المركز إنه تم رصد اختطاف الحوثيين لنحو 54 شخصا من أبناء القرية، بمن فيهم خمسة أطفال. دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

وأضاف السكان أن الحملة الحوثية لاتزال تفرض الحصار على قريتهم حتى اللحظة، تحت دعوى وجود مطلوبين من أبناء القرية على ذمة خلاف على أراضٍ في المنطقة.

وأبدى المدير التنفيذي للمركز عبدالرحمن برمان، إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتهديد أمن وسكينة المجتمع، وحجز لحرية ونهب ومصادرة ممتلكات السكان دون مسوغ قانوني.

كما دعا إلى إيقاف تلك الانتهاكات، والإفراج الفوري عن المختطفين وإعادة ما تم نهبه، وتعويض الضحايا عما لحقهم من أضرار، ومحاسبة مرتكبيها.

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