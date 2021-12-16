اليمن.. تحرير مناطق جديدة غرب تعز وخسائر كبيرة للحوثيين

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني تحرير مناطق جديدة غرب مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيا الحوثية.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

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وأكد المصدر أن القوات المشتركة طهرت مناطق جديدة غرب مقبنة، وهي: (قرية الشطين والسويطي ومعسكر المقصع والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية) بالكامل، بالإضافة للسلاسل الجبلية في منطقة شمِر ومنطقة البومية والجليفية والمعمل، وقرى النوبة والبومية والصقيع، والقيران والعدينة والظفيرية.

ونشر إعلام القوات المشتركة مقطع فيديو لعدد من المناطق الجديدة التي تم تحريرها.

وأكد أن القوات المشتركة تواصل تحقيق الانتصارات المتتالية ضد ميليشيات الحوثي، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

في السياق، قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، الأربعاء، في ضربات مركزة للقوات المشتركة، دمرت أطقما عسكرية تابعة للميليشيات في مقبنة والجراحي غرب تعز وجنوبي الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة لميليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غربي تعز، ومديرية الجراحي جنوبي الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأضاف أنه تم تدمير ثلاثة أطقم تابعة للميليشيا في أطراف الجراحي وطقمين في أطراف مقبنة ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها.

وذكر الإعلام العسكري أن مدفعية القوات المشتركة ضاعفت خسائر ميليشيا الحوثي بقصف مركز حقق إصابات مباشرة في أوكار وتجمعات الميليشيات.