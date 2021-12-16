.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليمن.. تحرير مناطق جديدة غرب تعز وخسائر كبيرة للحوثيين

  • الخط
القوات المشتركة تتقدم في منطقة الدنين جنوب غرب الجراحي وتسيطر على مواقع المليشيات الحوثية الحديدة اليمن 2 ديسمبر 2021
عناصر من القوات المشتركة في معارك سابقة
اليمن والحوثي

اليمن.. تحرير مناطق جديدة غرب تعز وخسائر كبيرة للحوثيين

قال مصدر عسكري إن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى.

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني تحرير مناطق جديدة غرب مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيا الحوثية.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة طهرت مناطق جديدة غرب مقبنة، وهي: (قرية الشطين والسويطي ومعسكر المقصع والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية) بالكامل، بالإضافة للسلاسل الجبلية في منطقة شمِر ومنطقة البومية والجليفية والمعمل، وقرى النوبة والبومية والصقيع، والقيران والعدينة والظفيرية.

ونشر إعلام القوات المشتركة مقطع فيديو لعدد من المناطق الجديدة التي تم تحريرها.

وأكد أن القوات المشتركة تواصل تحقيق الانتصارات المتتالية ضد ميليشيات الحوثي، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

في السياق، قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، الأربعاء، في ضربات مركزة للقوات المشتركة، دمرت أطقما عسكرية تابعة للميليشيات في مقبنة والجراحي غرب تعز وجنوبي الحديدة.

مقتل جندي بقصف إسرائيلي على جنوب سوريا سوريا مقتل جندي بقصف إسرائيلي على جنوب سوريا

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة لميليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غربي تعز، ومديرية الجراحي جنوبي الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأضاف أنه تم تدمير ثلاثة أطقم تابعة للميليشيا في أطراف الجراحي وطقمين في أطراف مقبنة ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها.

وذكر الإعلام العسكري أن مدفعية القوات المشتركة ضاعفت خسائر ميليشيا الحوثي بقصف مركز حقق إصابات مباشرة في أوكار وتجمعات الميليشيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر! دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر!
6 نصائح مجربة لإنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل 6 نصائح مجربة لإنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل
الأكثر قراءة
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب
عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات
قبل أن تذهب
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
اكتشف المزيد