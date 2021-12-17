اليمن.. ضربات نوعية للتحالف تخلف 180 قتيلا بين الحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا.

وكان مصدر عسكري يمني، قد أعلن، الجمعة، أن ميليشيا الحوثي تراجعت عن مواقع بمنطقة الرملة في مأرب بعد معارك مع الجيش الوطني.

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وفي تطور آخر بمحافظة الجوف، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، "تدمير موقع لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف".

وأشار التحالف إلى أن "الضربات دمرت منصات الإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات".

واستهدفت طائرات التحالف في اليمن، الجمعة، آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي في المجمع الحكومي بمحافظة الجوف.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في اليمن، الجمعة، باشتداد المواجهات في جبال سلبة والقعيف التابعة لمديرية برط بين قوات الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف.

وفي المحور الشمالي للجوف، كبّد الجيش الوطني ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال تصديه لمجاميع من الميليشيا حاولت التسلل إلى مواقع تمركز الجيش اليمني في جبهة الخنجر.



من معارك الجوف من معارك الجوف

وأحبط الجيش الوطني اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية، سلسلة عمليات متزامنة نفذتها الميليشيا الحوثية في كل من الجبهة الجنوبية والكسارة والرخيم، وأوقع فيهم خسائر فادحة في محافظة مأرب.

وصرّحت مصادر عسكرية بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ عدة غارات دمّرت خلالها تعزيزات وآليات للميليشيا على الجبهات الجنوبية لمأرب.

كما تمكنت القوات المشتركة اليمنية من تطهير مناطق جديدة في مقبنة غرب تعز، وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيا الحوثية.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني أعلنت الخميس، تحرير مناطق جديدة غرب محافظة تعز، وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيا الحوثية.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.