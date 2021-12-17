فرقة "الزينبيات" الحوثية تطرد أسرة أكاديمي من سكن جامعة صنعاء

كشف أكاديمي يمني في جامعة صنعاء، عن طرد ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، له ولعائلته من السكن الجامعي بطريقة وصفها بالـ"همجية".



وقال أستاذ الفكر التربوي الدكتور أحمد محمد الدغشي، في بلاغ صحافي، إن ما يسمى بفرقة "الزينبيات" (ميليشيا حوثية نسائية مسلحة)، هاجمت شقة أسرته في حرم جامعة صنعاء، المرة بعد الأخرى، فأرعبوا الأهل تهديداً وتهجما وتوعدا برميهم وأثاثهم في الشارع، في حال امتنعوا عن الخروج.

وأوضح أن ذلك اضطرهم لمغادرة الشقة قسراً، رغم كل المحاولات لثني الحوثيين عن قرارهم.. مشيراً إلى أنه أنفق الملايين في تأثيث الشقة وتجهيزها ولوازمها، من غير أي تعويض.

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واتهم الدغشي ميليشيات الحوثي بـ "ممارسة سياسة التمييز العنصري" ضده، وأضاف أن الأمر وصل إلى "إيذاء أبنائي وبناتي الملتحقين بالجامعة، أو مدرسة آزال التابعة لها".

القانون يقف إلى جانبنا

ولفت الدكتور الدغشي إلى أن "الحوثيين لا يطبقون المعيار ذاته على الموالين لهم، بل يعلم الزملاء سكان الحرم الجامعي أنه يسكن في هذه المساكن بعض الموالين للحوثيين، بمن في ذلك من ليس لهم صفة أكاديمية من الأساس".

وأضاف "لن يرعبنا الحوثيون بطرد أسرنا من منازلنا، فوق ما مارسوا تجاهنا ولايزالون، رغم أن القانون يقف إلى جانبنا، وحتى حكم محكمتهم أنفسهم، بل يزيدنا ذلك قناعة أنهم جماعة عنصرية متوحشة، يؤكدون كل يوم استحالة التعايش معهم، ما داموا حاكمين".

وفي أكتوبر الماضي، اقتحمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، سكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، وقاموا بطرد أسر عدد من الأكاديميين ومصادرة أملاكهم.