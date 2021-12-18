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اليمن.. نساء الحوثي يقتحمن منزل والد وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية

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وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية الشرعية نجيب منصور العوج
اليمن والحوثي

اليمن.. نساء الحوثي يقتحمن منزل والد وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية

شرطة الحوثي النسائية "الزينبيات" طردت النساء والأطفال من المنزل عقب اقتحامه

العربية.نت - أوسان سالم 

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اقتحمت ميليشيا الحوثي، بمشاركة ما تسمى "الزينبيات" (كتائب نسائية)، منزل والد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، نجيب منصور العوج، في محافظة إب، وسط اليمن، وطردوا النساء والأطفال منه.

وأفادت مصادر إعلامية ومحلية أن العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي تتقدمهم شرطة نسائية "الزينبيات" اقتحموا، الجمعة، منزل الحاج منصور العوج، الكائن في حارة "الوازعية" وسط مدينة إب. بعد تطويق المسلحين الحوثيين المنزل ومحاصرته منذ ليلة الخميس.

وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا أشهروا السلاح في وجه النساء والأطفال المتواجدين في منزل العوج، أثناء محاولتهم منع الاقتحام، كما طردوا كل السكان منه بالقوة.

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وسبق لميليشيا الحوثي أن داهمت واستولت على عديد منازل لمعارضي مشروعها الانقلابي في مناطق خاضعة لسيطرتها.

ووصف حقوقيون هذه الانتهاكات الحوثية المتصاعدة بأنها تتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية، مشددين على ضرورة تحمل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤوليتها إزاء تلك الجرائم.

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