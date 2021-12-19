التحالف: تدمير 14 آلية ومقتل 100 حوثي في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ 19 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر من الميليشيات.

وأمس السبت، أعلن التحالف تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصرا إرهابيا.

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والجمعة، قال التحالف إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات، وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا.

وأكد مصدر عسكري يمني، الجمعة، أن ميليشيا الحوثي تراجعت عن مواقع بمنطقة الرملة في مأرب بعد معارك مع الجيش الوطني.

في السياق، تمكنت قوات الجيش والمقاومة في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب من تنفيذ هجمات مضادة ضد تسللات وهجمات الميليشيا الحوثية، وكبدتها خسائر فادحة، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح وتم استعادة أسلحة وذخائر متنوعة.