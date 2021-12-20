مقتل 14 حوثياً في كمين للجيش اليمني جنوب مأرب

نفّذت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، كميناً محكماً، استهدف تجمعاً لميليشيا الحوثي في أحد قطاعات الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن الكمين أسفر عن مقتل 14 عنصراً حوثيًا، إضافة إلى إعطاب طقمين قتاليين تابعين للميليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسّطة كانت بحوزة تلك العناصر.

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إلى ذلك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات الإيرانية في مواقع متفرقة بالجبهة الجنوبية وألحق بها بشرية ومادية منها تدمير طقمين وعربتين مدرعتين بما عليهما من أفراد وعتاد، وفق المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت، أمس الأحد، دحر ميليشيات الحوثي الإيرانية من عدد من المواقع العسكرية شمال محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن "معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإيرانية في عدة مواقع غرب منطقة اليتمة بمديرية خب الشعف".

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك التي خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف من دحر الميليشيات الحوثية من عدد المواقع العسكرية.

وأفاد بأن المعارك وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 عنصراً من الميليشيات وعشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير وإحراق 5 أطقم ومدفعين عيار 32.