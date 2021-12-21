اليمن.. قصف حوثي لمخيمات النزوح في الجوف

قصفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بالأسلحة الثقيلة، مخيمات للنازحين في مديريتي "العنان" و"خب الشعف"، بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وحذرت اللجنة الفرعية للإغاثة بالجوف، "من موجة نزوح جديدة، عقب قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية، مخيمات النازحين في المناطق الشمالية للمحافظة".

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وأكدت اللجنة في بيان لها استهداف "ميليشيا الحوثي مخيمات النزوح في مناطق عفي والقرن بمديرية العنان واليتمة بمديرية خب الشعف، حيث تحتضن أكثر من 16970 نازح، كما أجبر العديد منهم للنزوح لمناطق آمنة".

وأضافت أن "النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية، بعد استهداف الميليشيات الإرهابية للمخيمات ما تسبب بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل ظروف مناخية صعبة".

وطالبت اللجنة الفرعية للإغاثة بالجوف، منسق الشؤون الإنسانية باليمن ومنظمات الأمم المتحدة بـ"القيام بواجباتها الإنسانية وإدانة هذه الجرائم التي يتعرض لها النازحين، وسرعة الاستجابة الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة النازحين التي لا تحتمل التأخير".