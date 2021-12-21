رئيس حكومة اليمن للدول الخمس: السلام ليس خيار الحوثي وإيران

أبلغ رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، عدم جدية ميليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني في السلام، وقال إنه "لم يكن يوما خيارا لها".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في الرياض مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، حيث جرى مناقشة استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في مأرب والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية السعودية، ورفض كل الدعوات الأممية والدولية للحل السياسي.

مادة اعلانية

وتطرق الاجتماع إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول الخمس دائمة العضوية في هذا الجانب، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد معين عبدالملك أن حكومته كانت وستظل حريصة على إنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وحرصها على الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عملية الإصلاحات وتصحيح مسار الأداء خاصة في الجانب المالي والنقدي، والأثر الملحوظ لذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، والدعم المتوقع من شركاء اليمن.

بدورهم، دعا رؤساء بعثات الدول الخمس المعتمدة لدى اليمن (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، جميع الأطراف إلى العمل معا تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع خطة شاملة لتحقيق سلام دائم في اليمن.

كما دعوا بشكل عاجل جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد من أجل تسهيل المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية.